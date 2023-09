"Ho fatto i capelli ai VIP di Monte San Giusto al cinema"

Da Monte San Giusto al dietro le quinte della Mostra Internazionale del cinema di Venezia. Sul tappeto rosso della Laguna c’era anche Gianluca Ferroni, titolare di ’Ferroni Parrucchieri’ a Villa San Filippo, che per tre giorni ha prestato il suo talento nello staff dei parrucchieri che hanno curato le acconciature di attori e modelle impegnati nel festival veneziano. "È stata la mia prima esperienza al festival del cinema di Venezia dopo aver partecipato a tre edizioni di Sanremo e a vari Fashion Week di Milano – ha raccontato l’hairstylist sangiustese -. È stato veramente emozionante. Anche se i ritmi di lavoro erano frenetici, per me è stato un motivo d’orgoglio curare le acconciature di personaggi famosi come Giuseppe Pirozzi e Giovanna Sannino della serie ’Mare Fuori’, Alessandro Egger, Beppe Covertini, Raffaella Di Caprio, Manila Nazzaro e i fratelli Placido, Violante e Brenno. Tutti hanno optato per acconciature sobrie".

Diego Pierluigi