"Ho favorito il rimedio, accuse assurde"

Non si spengono gli animi sulla vicenda del liceo Leopardi. Fratelli d’Italia sferra un duro attacco al sindaco Bravi sollevando dubbi sulla tempistica di certe decisioni. "Il sindaco - scrive FdI - ha deciso di non rinnovare la deroga che consentiva lo svolgimento delle lezioni presso lo storico polo anche in sovrannumero". Come è noto, Palazzo Venieri all’inizio dell’anno scolastico ospitava circa 200 studenti in più rispetto al numero di presenze autorizzate dai vigili del fuoco e da qui la necessità di trovare una sede alternativa per questi studenti. "Ma di cosa parlano"? sbotta il sindaco Bravi che respinge al mittente ogni accusa e polemica. "Intanto – precisa – ricordiamo che la gestione delle scuole superiori non è del Comune ma della Provincia. Devo dire che con questa ho stabilito da mesi una perfetta collaborazione evitando qualsiasi polemica e che da oltre 20 anni Recanati ha concesso la gestione dell’immobile di Palazzo Venieri. In questa situazione mi sono prestato a dare una mano per trovare una soluzione, per cui è assurdo che debba subire questa polemica". Bravi ripercorre la storia degli ultimi mesi a partire da marzo scorso quando è stata avviata la pratica per il rinnovo del certificato prevenzione incendi. "Come negli anni precedenti, l’abbiamo richiesto come Comune, ma il problema è che quel certificato autorizzava la presenza nella scuola di 560 persone complessivamente. Quando l’abbiamo richiesto dal punto di vista tecnico non era cambiato nulla, ma la comunicazione della dirigente attestava che le persone presenti nella scuola erano 760, cioè 200 in più. È chiaro, quindi, spiega il sindaco, che i vigili del fuoco non hanno rinnovato il certificato per la mancata sicurezza. Questo è stato il problema che si è manifestato con l’inizio della scuola. Abbiamo, quindi, riproposto la pratica garantendo la presenza di massimo 560 persone e il sopralluogo dei vigili del fuoco, che c’è stato nei giorni scorsi, ha dato esito positivo per cui adesso il certificato prevenzione incendi c’è per Palazzo Venieri, ma solo per questa quantità di persone". Da qui l’inghippo e la necessità di trovare una sistemazione adeguata alle persone in esubero, più o meno 56 classi. "A questo punto - ricorda ancora Bravi - grazie alla disponibilità del dirigente della Patrizi, abbiamo trovato questa soluzione della scuola media che sarà disponibile già da domani". Il dirigente della Patrizi vuole, però, che il sindaco autorizzi formalmente l’uso di questi locali. Certo questa è una soluzione che non può durare tutto l’anno scolastico e Bravi sa che la Provincia sta lavorando per l’accordo con un privato per locali alternativi.