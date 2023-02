"Ho la mia Sae, voglio tornare a vivere qui"

di Lucia Gentili

Il primo febbraio è entrato in casetta, a Cerreto di Acquacanina (Fiastra): sessanta metri quadri a 43 euro al mese. Mario Sensini, giornalista del Corriere della Sera, capo ufficio stampa dell’ex commissario straordinario Giovanni Legnini, ha la sua Sae. La normativa prevede infatti, una volta soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, che le casette possano essere destinate ad altre esigenze abitative, ovvero che quelle libere si possano riassegnare (versando un contributo, parametrato ai canoni stabiliti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, decurtato del 30%).

"Nella frazione di San Martino c’era la casa di famiglia, crollata col terremoto – racconta Sensini –. A Fiastra è nata mia mamma, papà era di Visso, qui intorno abbiamo parenti e molti amici. Mio fratello Michele, che faceva la guida ed è morto, viveva qui. Io vorrei tornare a vivere qui. Dopo il sisma e soprattutto negli ultimi tre anni lavorando con il commissario, sono venuto spessissimo e mi sono sempre dovuto arrangiare. L’assegnazione era possibile, a pagamento e soddisfatte tutte le altre esigenze, anche per i proprietari di seconde case che avevano presentato la richiesta di contributo". Per la ricostruzione della casa di famiglia è in attesa del decreto di contributo, e spera che i lavori vedano l’avvio almeno per l’estate. Intanto ha la Sae. "Prima c’era una famiglia con dei bambini – aggiunge –. È rimasta una piccola scritta a matita rossa con un cuore, in un angoletto del corridoio: ’Voglio bene a questa casa’. Dice molto di questi anni. Quanto a me, dopo l’uscita di Legnini, ho messo gli incarichi a disposizione del nuovo commissario Castelli. Mi piacerebbe dare ancora una mano qui e a Ischia, per la ricostruzione e l’emergenza frana, ma potrei tornare a fare il giornalista. Per me sono stati tre anni eccezionali, in tutti i sensi".

Sul riutilizzo delle casette, una volta finita l’emergenza, fa una riflessione: "Le Sae nel cratere sono circa 3.700, e le situazioni sono molto differenti nel territorio. Ora che la ricostruzione avanza, si stanno liberando e alcuni Comuni (che sono i proprietari) vorrebbero tenerle, altri no. Chi vorrebbe sfruttarle per attirare i turisti – aggiunge –, e chi teme che così, visti anche i canoni, si deprima quel poco mercato che c’è. Ad ogni modo, sono costate in media 70mila euro l’una, urbanizzazioni comprese. I terreni su cui sorgono, poi, a volte sono stati espropriati e a volte no, e i Comuni stanno pagando un affitto che in dieci anni vale l’acquisto. Non sarà facile trovare una soluzione buona per tutti".