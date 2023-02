"Ho la musica nel sangue, sogno una carriera ricca di jazz e pop"

di Francesco Rossetti

Sulle note di ‘Eu sei que vou te amar’ Gloria Foresi ha inaugurato l’anno accademico del Conservatorio Pergolesi di Fermo. La 28enne civitanovese la musica ce l’ha nel sangue. Una passione ereditata da suo padre, il musicologo Andrea, e che accompagna ad una voce leggera e soave. Gloria ha iniziato a cantare giovanissima per poi trasferirsi all’università Bocconi di Milano. Una volta laureata in Economia, è tornata nella sua Civitanova, per riprendere quella vocazione che in realtà non aveva mai abbandonato. Ora è la voce dei ‘Cadot’ e del trio jazz ’Kind of three’ e sogna di "vivere di musica", lei che è al secondo anno del Conservatorio e che intanto insegna canto al laboratorio musicale ‘Il palco’.

Foresi, ci racconti l’emozione vissuta sul palco del teatro dell’Aquila, durante il concerto del Conservatorio.

"E’ stato qualcosa da togliere il fiato, credetemi. Poi in un teatro così grande, prestigioso. Davvero un onore, per me, essere stata scelta".

Come nasce la sua passione per la musica?

"Probabilmente la ‘colpa’ è di mio padre. Cantavo già quando ero minorenne, poi mi sono trasferita a Milano per l’università. Con il Covid ho deciso di rimettermi a studiare canto, stabilendo che avrei dovuto continuare a fare musica".

Ora è la voce dei Cadot.

"Formo questo duo insieme a Marco Martellini, che è un grandissimo strumentista. Siamo nati due anni fa, in occasione di un’esperienza che vale le pena essere raccontata: si trattava di un concerto all’alba su delle balle di fieno, organizzato a Monte San Giusto".

Quali sono i suoi riferimenti musicali?

"A Musicultura, nel 2017, conobbi Giorgia, per me resta un riferimento importante. Poi, sempre a Musicultura, conobbi anche Tosca, che continuo a seguire parecchio. Da un punto di vista internazionale cito Stevie Wonder e credo che la voce migliore sia quella di Ella Fitzgerald. In generale, mi piacciono gli anni ’70, il jazz, anche se non disdegno qualche canzone pop".

Sogni nel cassetto?

"Mi piacerebbe poter vivere di musica, che è la mia passione".