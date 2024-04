"Ho le prove che la donna è superiore all’uomo"

Oggi Giobbe Covatta, noto volto della televisione e attore, dimostrerà al teatro Gasparrini di Appignano la superiorità della donna sull’uomo con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio. Alle 21.15 si aprirà il sipario su "Scoop – Donna sapiens" per uno spettacolo scritto assieme alla moglie Paola Catella.

Covatta, allora la donna è proprio migliore dell’uomo?

"Non le conosco proprio tutte, ma di certo sono meglio di noi".

Qual è il momento dello spettacolo in cui sente il pubblico divertirsi di più?

"Quello sulla diversa anatomia tra maschio e femmina. Io la racconto da un altro punto di vista rispetto allo standard e alle principali differenze anatomiche".

Nello spettacolo ci sono interviste impossibili, cosa dice Nello, il membro maschile a cui dà voce?

"L’ho tolto di mezzo, mi ostacolava non perché non fossi convinto della sua buonafede, ma perché mi metteva in difficoltà nella scaletta".

Qual è stato lo spunto che ha dato il via a questo testo?

"Non lo ricordo, ogni tanto mi viene un’idea, la scrivo e la metto in una valigia, dove nel tempo si sedimentano con le altre. Poi ogni tanto la apro per dare un’occhiata".

Ma questi appunti e idee non li riunisce in una cartella sul computer?

"Io scrivo a mano, non ho una cartella sul pc ed ecco che veramente conservo tutte queste annotazioni nella valigetta".

Quando pensa che quelle idee sparse siano sufficienti per creare uno spettacolo?

"Passo alla fase operativa quando quelle indicazioni, idee, punti di vista sono numericamente sufficienti e abbiano una loro logica. Ecco, in quel momento li prendo in mano, alcuni li conservo, altri li butto e altri ancora li cambio. La valigetta diventa un grappolo di idee e se quel grappolo di idee è sufficientemente maturo si trasforma in un qualcosa che ha un senso".

Ma come fa a capire se un qualcosa funziona?

"Non ho mai avuto un metro, questo è il bello o il drammatico del comico. Il bello è che quando una proposta funziona te ne accorgi subito perché la gente ride, quando rimane in silenzio è un casino".

Quanto è complicato fare ridere?

"È un dono avere le chiavi comiche e occorre applicarlo nel migliore dei modi, onorarlo senza tentare di forzarlo o scardinarlo. Non c’è un facile o un difficile, ma è un rispetto o meno per quello che si fa".

Lorenzo Monachesi