"Ho mollato tutto e iniziato a correre per far stare bene me e gli altri"

Il lavoro da manager aziendale gli stava troppo stretto. E così il 37enne Daniele Vecchioni, all’epoca di anni ne aveva 27, ha deciso di mollare tutto e iniziare a… correre. Era il 2013 quando, insieme alla sua attuale compagna, ha deciso di dar vita a una nuova realtà imprenditoriale, dal nome ‘Lwl’, che sta per ‘Life Worth Living’, ovvero ‘una vita degna di essere vissuta’. "Mi sono formato in diversi istituti del mondo, tra Bologna, la Svezia e l’Australia, studiando economia aziendale e international management – racconta –. Poi sono entrato in ‘Procter & Gamble’. Inizialmente pensavo di aver realizzato un sogno, poi ho capito che non era ciò che volevo". Ma c’è stato bisogno di una sorta di passaggio intermedio. "Sì, ci sono ricascato: terminata quell’esperienza, ho ricevuto altre offerte e così ho intrapreso il master in business and administration. Viaggiavo in tutta Europa, lavoravo per ‘Prysmian’, a Milano. Ma una volta terminato il corso, ho capito di aver ripetuto l’errore e ho realizzato che avrei dovuto costruire qualcosa che facesse star bene me e gli altri".

Vecchioni, oggi padre di due figlie, di cui l’ultima nata appena due mesi fa, ha fondato la sua società, con la quale ha lanciato diversi brand, tutti legati al mondo dello sport. "Il principale si chiama ‘Correre naturale’ – chiarisce – , perché con la corsa si può cambiare la vita: dal punto del benessere fisico, ma anche mentale e dello stile di vita. Non si tratta della corsa come viene vista da anni, cioè uno sport, ma di un nuovo modo di concepirla, vale a dire una pratica di vita". Ed eccolo, Daniele Vecchioni che passa le sue giornate tra "meeting, studio quotidiano, aggiornamenti e gestione del team aziendale" e nel frattempo ha anche scritto tre libri. Una ‘running school’, la condivisione di servizi, prodotti e vari contenuti social, nonché l’organizzazione di iniziative è quanto offre agli utenti la società del civitanovese, che oggi vive a Caldogno, in Veneto. Uno spirito avventuriero che non lo ha mai abbandonato: "Le imprese sportive? Ho attraversato l’Italia correndo – conclude –. Posso citare i tragitti Civitavecchia-Civitanova, Lido di Camaiore–Cesenatico e Riccione–Livorno. Partivamo in dieci, con uno zainetto in spalla e un euro in tasca, percorrendo 70 o anche 80 chilometri al giorno. Dove dormivamo? Un po’ dove capitava, bussando alle porte, nelle canoniche, a volte anche nei garage".

Francesco Rossetti