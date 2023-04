"Ho preso una multa con il giallo al T-red"

di Giorgio Giannaccini

"Ero passato col semaforo giallo ma sono stato multato lo stesso dal T-red, perché mentre finivo la manovra è scattato il rosso. Addirittura, le immagini della telecamera indicano che la mia violazione risale al primo centesimo di secondo in cui il semaforo è diventato rosso. Ma il vero problema è per chi, come me, abita nella zona tra via del Frantoio, via delle Ville e via delle Monache Nere: da lì è impossibile immettersi sulla strada Statale, e anzi col T-red la situazione si è esasperata". Lo afferma un residente di Montarice, che preferisce rimanere anonimo. Le sue parole fanno eco al malcontento generale che c’è da un po’ di tempo tra gli abitanti della zona, a seguito dell’installazione del T-red. Si tratta dell’apparecchio elettronico utile a contravvenzionare gli automobilisti che passano col rosso, installato appena quattro mesi fa sui semafori tra la strada Statale, via Bocci e viale dei Pini, a Porto Recanati.

"Alla fine mi è arrivata una multa da 167 euro, oltre alla sottrazione di sei punti dalla patente – riprende l’uomo –. Ma più che il verbale, mi fa arrabbiare è la situazione che ci troviamo ad affrontare noi abitanti di via del Frantoio, via delle Ville e via delle Monache Nere, già critica da tantissimi anni. Infatti, quando dall’incrocio con via delle Ville ti vuoi immettere in auto lungo la Statale, in direzione nord, la manovra è davvero lunga in quanto mancano le opere di urbanizzazione. Questo è causato pure dal fatto che davanti al semaforo il traffico rimane paralizzato, soprattutto sabato e domenica pomeriggio. Ma ora con il T-red siamo esasperati: perché se prima se c’era qualche furbo che passava col rosso, negli ultimi mesi le code sono ancora più lunghe". Perciò, l’uomo propone una serie di ipotetiche soluzioni.

"Un’idea potrebbe essere quella di realizzare una rotatoria tra viale dei Pini e la strada Statale, allungando il sottopasso pedonale fino al supermercato Coal – osserva lui –. Oppure, in via delle Monache Nere si potrebbe creare una strada che sbocchi direttamente in viale dei Pini, così come era stato ipotizzato in un vecchio progetto della lottizzazione Fontanella. O ancora: la strada a senso unico, di fronte all’ex hotel Royal, che viene usata da chi scende da viale dei Pini per immettersi sulla Statale, potrebbe essere rivista. Lì potrebbe essere invertito il senso di marcia per renderla percorribile agli automobilisti che, da via delle Ville, si vogliono poi immettere o sulla Statale o in viale dei Pini. Fatto sta che la situazione va risolta nel quartiere: così ci sentiamo cittadini di serie B".

Intanto, sta andando avanti il lavoro di alcuni residenti di viale dei Pini che sono decisi a presentare, in breve tempo, una petizione al Comune. La loro richiesta sarà quella di rivedere il funzionamento del T-red, e soprattutto di allungare i secondi nei quali il semaforo rimane verde. D’altronde non è un segreto che in questi primi mesi di attivazione, sono stati multati molti residenti della zona, che vivono nelle strade parallele alla trafficata Statale.