"Ho recuperato la mia vecchia scuola. Diventerà un laboratorio per i ragazzi" Enrico Loccioni ha investito nella valorizzazione della Valle di San Clemente, ristrutturando la vecchia scuola di campagna di Sant’Urbano per creare un centro di studi per i giovani. Il progetto mira a valorizzare il territorio e creare opportunità per il futuro.