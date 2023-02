"Ho seguito le impronte e lo chiamavo: l’ho visto apparire"

"Appena ho visto che mi veniva incontro – racconta Roberto Morelli – gli occhi mi si sono riempiti di lacrime. Il bambino in una mano stringeva un ferro di cavallo. Chissà come e dove lo avrà trovato. Che gli abbia portato fortuna?". Roberto Morelli, 34 anni, è il vice sindaco di Apiro. Il sindaco Ubaldo Scuppa, conoscendone le qualità e l’esperienza, lo ha delegato a raggiungere Pian dell’Elmo dov’erano coordinate le ricerche del piccolo Alberto, sparito tra la neve. Morelli conosce Pian dell’Elmo e dintorni come le sue tasche: è uno dei due soci che lì, da aprile a novembre, gestiscono il camping. "E mentre s’intensificavano le ricerche – spiega – dopo aver saputo come s’era potuto dileguare il bambino, ho pensato: se si è messo in cammino da solo, deve aver infilato un sentiero. Quello che ho iniziato a percorrere". Questione d’intuito. "Ma anche di fortuna, il sentiero non è proprio disagevole – precisa Morelli – e a un certo punto ho notato alcune impronte di scarpe, un tipo di orme che solo un bambino poteva aver lasciato". Ma non è stato facile seguirle. "In un tratto – precisa Morelli – erano sparite, ma può succedere per tanti motivi. Ho proseguito trovando altre impronte. Allora ho iniziato a chiamarlo: ‘Alberto! Alberto!’. E ho sentito la sua voce, poi me lo sono visto apparire, mi è corso incontro e io sono corso incontro a lui, l’ho abbracciato, stavo per scoppiare in pianto, ho cercato di frenarmi, ci sono riuscito quando mi ha detto: ‘Portami da mio papà, quando sento troppo freddo, le mani mi si feriscono’". Momenti indimenticabili, quando Morelli ha riconsegnato Alberto al padre. "Momenti straordinari. Alberto gli si è avvinghiato addosso, tanta è stata la commozione un po’ per tutti. Il padre m’ha detto: ‘Grazie, grazie …’. Poi il pianto ha interrotto altre parole".

Gianfilippo Centanni