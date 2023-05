"Ho sempre sperimentato nuove strade"

"Per Musicultura ho preparato un set chitarra e voce in cui proporrò alcuni miei classici pezzi come Crudele, Fortuna ma anche il pezzo siciliano Cocciu d’amuri". Mario Venuti è oggi l’ospite che apre la due giorni di live di Musicultura che a Recanati presenterà alle 21 i finalisti del Festival al Persiani. Sul palco del teatro saliranno i primi otto finalisti del concorso. Tra loro c’è Mattia Ferretti, di Mogliano, con la canzone Sorgono, Zic di Firenze con Futuro stupendo, Lilo di Busto Arsizio con Gospel 121, Cecilia di Pisa con Lacrime di piombo da tenere con le mani, Ilaria Argiolas di Roma con Vorrei guaritte io, Michele Braganti di San Giustino con La migliore soluzione, Frenesi di Torino con Deja e Rosewood di Terni con Sigarette. Domani ci saranno gli altri concorrenti: l’osimano Claudio Caponetti con il brano Maionese, Lamante di Schio con L’ultimo piano, Santamarea di Palermo con Santamarea, Nervi di Firenze con Sapessi che cos’ho, Amartidi Ferrara con Pietra, Mira di Caserta con Morire con te, Cristiana Verardo di Lecce con Ho finito le canzoni e Simone Matteuzzi di Milano con Ipersensibile. Gli ospiti di domani saranno Dente e la settempedana Mafalda Minnozzi. Il cantautore proporrà in versione acustica alcune delle sue canzoni più amate, nonché un assaggio del nuovo disco Hotel Souvenir. Invece Minnozzi, accompagnata dal chitarrista newyorkese Paul Ricci, renderà omaggio in chiave latin jazz ad alcuni grandi della canzone, come Ivano Fossati, Chico Buarque De Hollanda e Umberto Bindi. I due spettacoli saranno condotti da John Vignola con Marcella Sullo e Duccio Pasqua e andranno in onda su Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura.

Venuti, un artista è colui che ama percorrere nuove strade, con tutti i rischi connessi, o continuare un percorso per soddisfare le attese del suo pubblico?

"Nel mio percorso ho sempre cercato di sperimentare nuove strade e incidere dischi in cui cerco differenti vie. Non sono mai stato un best seller, tuttavia ho un pubblico che mi segue ma non ho il peso di dovere replicare successi strepitosi o concerti con folle oceaniche: tutto ciò ha contribuito a darmi la libertà di rischiare".

Lei ha frequentato a lungo Battiato, qual è stata la sua grandezza?

"Lui aveva un seguito devoto e numerosissimo, tutto meritato avendo costruito un qualcosa di irripetibile, un mondo musicale che non si ritrova. Tutti abbiamo i nostri riferimenti che guardano agli States e al mondo anglosassone, lui guardava a oriente, a Beethoven, a Corelli: aveva molti riferimenti culturali a cui si è approcciato in un modo moderno. È stato un artista di avanguardia che ha fatto una sintesi artistica unica, irripetibile".

Lei ha pubblicato un album di cover, come si fa vincere la resistenza di un brano cantato in un certo modo ed entrato nella testa delle persone?

"Sono cosciente di avere corso un rischio, c’è chi non gradisce le nuove versioni. Ritengo che occorra staccarsi dall’originale, interpretare la canzone mettendoci qualcosa di proprio per staccarsi abbastanza da chi l’ha incisa per la prima volta. È sbagliato fare un qualcosa che si limiti a imitare l’originale, oltretutto la gente si affeziona alle prime versioni".

Ed ecco che nel set per Musicultura ha inserito una canzone di cui non è l’autore.

"Cocciu d’amuri è una canzone di cui mi sono invaghito. Non faccio distinzioni tra brani miei o di altri, forse ho preso coscienza di essere anche un interprete e non solo un cantautore. Ritengo che cantando pezzi di altri metto il mio marchio e la mia personalità. E poi i testi belli si devono cantare".

Lorenzo Monachesi