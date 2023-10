"Ho sentito chiedere aiuto, sono sceso e ha preso a botte anche me"

"Ho avuto una paura assurda, soprattutto quando ho saputo che quello aveva un coltello. Già essere aggrediti non è bello, così senza nessunissimo motivo, e sapere che poteva andarmi molto peggio poi è stato terribile". Anche Marco Principi si è trovato a incrociare Simone Bernardini, ieri mattina. "Io ero in casa – racconta -, preparando il pranzo per me e mia moglie. Con la finestra mezza aperta, ho sentito delle urla da via Illuminati, vicinissima a casa mia, qualcuno urlava "Aiuto, aiuto". Mi sono affacciato e poi sono sceso. C’erano diverse persone. I due intanto si erano spostati in corso Garibaldi, davanti al bar. Ho visto che a terra c’erano gocce di sangue, e loro continuavano a discutere. Intorno si erano fermate tantissime persone. Uno o due ragazzi cercavano di calmare quello con il coltello in mano, e un’altra persona mi ha detto di aver chiamato i carabinieri. A quel punto ho visto l’uomo a torso scoperto che tornava verso casa, allora ho subito detto alla vicina di allontanarsi, perché non lo incrociasse. Ma non ho fatto in tempo a finire la frase che quello si è scagliato verso di me urlando "ti ammazzo". Io d’istinto mi sono girato e mi sono protetto, quando ho visto che lui si lanciava contro di me. Ho sentito che mi colpiva con una botte forte al collo e alla mascella, poi altri colpi alla schiena. Ma è andata bene così. Più tardi, un ragazzo mi ha detto di aver visto quell’uomo estrarre il coltello dalla tasca, e lui che stava tentando di fermarlo lo ha colpito al braccio facendo cadere l’arma. Altrimenti, non so come sarebbe andata". Principi si è allontanato, visto che nel vicolo erano solo loro tre. "Quando sono arrivati i carabinieri, sono tornato indietro a recuperare gli occhiali che mi erano caduti. Ho avuto una paura assurda. Ma il peggio è che la paura rimane, quando questa persona tornerà a casa, visto che abita qui. Che faremo? Finora non aveva mai fatto nulla del genere, ma questa volta è uscito di casa con un coltello". Sconvolte anche le ragazze del bar MaMò. "Li conosciamo entrambi, uno viene spesso, l’altro lo vediamo passare. Non hanno mai dato alcun problema, anzi sono sempre gentilissimi. Ma questa volta è stato terribile. Io – aggiunge una delle due - mi sono chiusa in bagno per la paura".