"Ho sparato un colpo solo per difendermi"

di Marina Verdenelli "Mi hanno preso a cingiate, erano in tanti e mi sono venuti incontro, qualcuno era anche incappucciato, che dovevo fare, ho pensato questi adesso mi ammazzano ma non ho sparato per colpire nessuno. Nicolò l’ho visto crescere, non gli avrei mai fatto del male. Non ricordo nemmeno di aver sparato il secondo colpo, ricordo solo il primo, in aria. Per le botte che ho preso poi sono svenuto". Così Alessandro Giordano (nella foto in aula), il poliziotto di 40 anni che sabato notte ha sparato al 21enne Nicolì Giommi dopo un diverbio avvenuto poche ore prima in discoteca, ha parlato ieri mattina davanti al gip Carlo Masini, durante l’udienza di convalida del fermo che si è tenuta in tribunale, a tre giorni dai fatti. Giordano è arrivato poco prima delle 10 a palazzo di giustizia, scortato dai poliziotti della squadra mobile in borghese (dopo il fermo era stato messo ai domiciliari). Indossava il collarino ortopedico. Sul volto e sulla testa aveva i segni delle percosse che dice di aver preso: pugni, calci e anche cinghiate. Per oltre un’ora ha fornito una dettagliata spiegazione dei fatti al giudice, lasciando intendere di aver agito solo per difesa. "Non sono nemmeno...