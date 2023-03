"Ho votato sì perché dietro ci sono progetti"

"Il nostro sì perché dietro quelle scelte c’erano dei progetti". Lavinia Bianchi, consigliera comunale di minoranza, motiva così la sua scelta del voto favorevole all’intitolazione delle aree pubbliche ad Anna Frank e Toro Seduto. Bianchi, che pur non facendo parte della Commissione toponomastica, vi ha preso parte per sostituire la collega Silvia Squadroni impossibilitata a raggiungere l’aula. Precisa di parlare a nome di SiAmo Civitanova’: "Con il presidente della Commissione, Giorgio Pollastrelli, eravamo d’accordo sulla via a Toro Seduto, perché dietro c’era un progetto: il convegno sui nativi americani. Non entro invece nel merito della vicenda Troiani. Ciò che importa é che su queste scelte non ci siano divisioni politiche e non esistano destra o sinistra". f. r.