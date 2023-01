Hockey, pollice verde della società Cura il campo e coltiva gli ulivi

La società sportiva Hockey Potenza Picena, che attualmente milita nella massima serie nazionale in A1, rappresenta un grande orgoglio per tutta la città. Ma non solo nello sport, perché i membri del sodalizio sono anche un esempio virtuoso sotto tutti i punti di vista: si occupano della manutenzione dell’Hockey Stadio di San Girio, evitando costi ingenti al Comune. Inoltre hanno piantato e coltivano degli ulivi, dai quali estraggono dell’olio che commerciano durante partite, facendo conoscere in tutta Italia le peculiarità gastronomiche di Potenza Picena. Ciò non è passato inosservato al capogruppo locale dei Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma, che esprime parole di forte ammirazione: "Sono un esempio di professionalità, dedizione e sacrificio. Hanno ottenuto la promozione in serie A1 e sono protagonisti di trasferte in otto regioni d’Italia. La società organizza il torneo estivo ‘Il Picchio’, di rilevanza nazionale, che porta a significativi incrementi nelle presenze turistiche nelle strutture cittadine. Altra lodevole iniziativa è stata la piantumazione di 50 piante di ulivo, che ha portato alla produzione di un ottimo olio, che viene venduto durante le partite".