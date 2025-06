"Home care premium", servizi a domicilio per i non autosufficienti

"Home care premium": dal primo luglio sarà possibile presentare domanda. Il servizio si rivolge alle persone non autosufficienti o disabili e ha l’obiettivo di intervenire sulla sfera socioassistenziale offrendo servizi domiciliari o ambulatoriali erogati da professionisti accreditati con l’Inps. Sul territorio, Ats 15 e Ircr potranno offrire servizi come psicomotricità dell’età evolutiva, psicologia e psicoterapia, biologia nutrizionale e dietistica, fisioterapia, logopedia, infermieristica, oltre a un educatore sociosanitario o un educatore sociopedagogico. Il bando Inps è rivolto ai dipendenti e ai pensionati pubblici iscritti alla gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, ai loro coniugi e ai parenti di primo grado non autosufficienti. È possibile presentare domanda online accedendo con le proprie credenziali chiamando il numero 803164 oppure 06164164 sempre utilizzando le proprie credenziali, oppure presso i patronati inserendo il protocollo della Dsu e gli estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità. "Home care premium rappresenta un’opportunità per le persone con disabilità e non autosufficienti di avere un aiuto concreto all’interno del proprio domicilio e di essere supportati", ha commentato il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro (foto).