Homeless Fest: iscritti 29 gruppi, musica indipendente alla ribalta Domani al Teatro delle Logge di Montecosaro inizia la 17ª edizione dell'Homeless Fest, concorso per musica inedita e indipendente. 29 gruppi si sfideranno in selezioni itineranti per arrivare alle finali, dove 3 vincitori avranno l'opportunità di entrare nel circuito dell'Associazione.