Hotel 77, partita la demolizione: "Si chiude un capitolo della città"

Ieri è iniziata la demolizione dell’ex Hotel 77, tra la nostalgia per la fine di un edificio storico e l’avvio di una fase di riqualificazione dell’area, essendo ormai diventato uno stabile fatiscente e in abbandono. "L’abbattimento dovrebbe durare una decina di giorni", ha spiegato il titolare della ditta che esegue l’opera, Fernando Del Bello. Presenti anche il direttore dei lavori, l’architetto Sandro Marinelli, il sindaco Mauro Sclavi e il vicesindaco Alessia Pupo.

Una volta completata la demolizione, si procederà con la sistemazione a parcheggio di una parte dello spazio (i posti auto dovrebbero essere una quarantina), mentre la restante sarà recintata e sistemata provvisoriamente per un intervento successivo. In un secondo momento infatti verrà ricostruito il complesso nei limiti della volumetria e delle sagome esistenti, con la previsione di attività commerciali e di servizio al piano terra, mantenendo l’uso ricettivo ai piani superiori. Per realizzare negozi e uffici al piano terra è stata effettuata una variante.

Lo stabile, nel degrado da anni, nel 2017 era stato comprato all’asta da una società di Camerino per fare dei lavori di ristrutturazione, Ma questo non era avvenuto. Il passaggio alla Gest Coat – società tolentinate legata al vicino supermercato Coal – è stato positivo per i residenti, il quartiere Buozzi e l’amministrazione. "Si chiude un capitolo", ha scritto il sindaco. Tanti i ricordi che legano i cittadini all’ex hotel.