Hotel e ristoranti pieni. Assalto alle prenotazioni

Anche quest’anno, Civitanova si conferma meta più che gradita per trascorrere le vacanze pasquali. Tra ristoranti, hotel e chalet, il trend del litorale registra prenotazioni esaurite e umori molto positivi tra i titolari delle varie attività. Certo, pensare ad una Pasqua civitanovese con camere vuote e tavole senza commensali sarebbe pressoché irrealistico, ma a detta di qualcuno stavolta c’è addirittura un surplus che riguarda la fretta con cui in tanti hanno alzato la cornetta del telefono per assicurarsi il posto.

"Quest’anno le prenotazioni sono arrivate prima – spiega Paolo Cerolini del Ristorante Petè, sul Lungomare Piermanni –. È tutto esaurito già da un paio di settimane e la gente continua a chiamarmi. Mi dispiace non poter accontentare tutti. A Pasqua saremo aperti a pranzo con menù alla carta, mentre a Pasquetta ci sarà un menu fisso e per l’occasione abbiamo pensato ad uno spettacolo musicale".

Per la prima tintarella c’è ancora da attendere, ma mangiare a due passi dalle onde è sempre cosa gradita, anche se le pietanze sono a base di carne. "Quest’anno – dice Marco Scarpetta di Raphael beach –, c’è stato un assalto alle prenotazioni. A stupire è l’anticipo con cui è avvenuto il tutto. Anche tra i colleghi, ho riscontrato queste situazioni. Per quanto riguarda domenica, c’è prevalenza di famiglie, mentre lunedì sarà il giorno delle comitive. Si vede che la gente ha una voglia matta di trascorrere questi due momenti in riva al mare. Da dove arrivano i clienti? Dall’entroterra e dall’Umbria certamente, ma c’è qualcuno anche della costa. Per quanto riguarda la spiaggia, stiamo allestendo i preparativi, ma è ancora molto presto. Siamo in attesa dell’ordinanza regionale".

In tanti, poi, si fermeranno in città anche per più di un giorno. Al Cosmopolitan hotel, "è veramente tutto pieno – sottolinea il titolare, lo chef Giuseppe Giustozzi -. Ci sono comitive e gruppi da fuori, ma è una tendenza che non riguarda soltanto la costa. Infatti, andiamo molto bene anche al ‘Recina Hotel’ di Villa Potenza. Il menu? Non tradiremo la tradizione".

Ancora qualche posto libero all’Osteria della Mal’ora: "Daremo al cliente la facoltà di scegliere – rivela la titolare Claudia Canestrari –, quindi il menù sarà alla carta, con aggiunte della tradizione pasquale. Inoltre, saremo aperti anche a cena: posso assicurare che la gente che si prenotarsi in quell’orario non manca nonostante il giorno di Pasqua".