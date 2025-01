Hotel Gallery chiuso da mesi. Sosta selvaggia in via Falleroni

L’Hotel Gallery di via Falleroni a Recanati, chiuso dal 2023, ha lasciato un vuoto non solo in termini di offerta ricettiva, ma anche di viabilità. Il Gallery, che è stato l’unico quattro stelle della città, è stato inaugurato nel 2006 dopo un lungo processo di trasformazione che ha visto l’ex seminario vescovile (poi scuola media) essere adattato a struttura alberghiera dalla famiglia Ghergo. Tuttavia, negli anni successivi la gestione ha dovuto fronteggiare difficoltà legate al pagamento del canone annuale, stabilito nella convenzione con il Comune di Recanati per il diritto di superficie per circa 50mila euro e per la durata di 50 anni. Nel 2021, la proprietà è passata a banca Intesa che ha cercato inizialmente di tenere aperto l’hotel almeno durante la stagione turistica, per poi chiudere definitivamente nel 2023. Da quel momento, la situazione viaria attorno all’immobile è peggiorata, in particolare per la sosta selvaggia. I residenti del quartiere del Duomo, e non solo, hanno iniziato a parcheggiare le auto in modo irregolare lungo via Falleroni, attaccate alla struttura ricettiva, restringendo così notevolmente la carreggiata. Questo ha reso difficoltosa la circolazione, creando disagi per le auto che transitano verso Porta Romana. La situazione è ancora più critica per i mezzi di soccorso, che non riescono a passare facilmente mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e di chi si trova in emergenza. Inoltre la difficoltà nell’uscire da via Piaggia aumenta il rischio di collisione con i veicoli provenienti da via Falleroni.

Ora sembra ci siano segnali di interesse da parte di privati per una possibile riapertura. Sarebbe una struttura ricettiva importante per il turismo cittadino.