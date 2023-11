Hotel House, ancora degrado : "Vasche in amianto frantumate"

Luca Davide, storico portiere dell’hotel House, rappresentante oggi della Lega di Porto Recanati, torna all’attacco sulle condizioni di degrado dell’area esterna al mega condomino multietnico. Questa volta la denuncia riguarda persino l’esistenza di una discarica a cielo aperto in un angolo del parcheggio sterrato ai lati di via Salvo d’Acquisto dove non compaiono solo i soliti rifiuti ingombranti, come un materasso, ma "persino delle vasche di contenimento (foto) - afferma Luca Davide - in amianto che una volta venivano messe sui tetti delle case per raccogliere acqua piovana". Queste vasche non si presentano intatte ma rotte in più punti e, quindi, disperdono potenzialmente fibre considerate cancerogene.

"C’è da intervenire al più presto per eliminare il pericolo. Il problema - aggiunge Davide - l’ho documentato e trasmesso il 14 settembre scorso al sindaco Michelini, ma nessuno finora si è fatto vedere. Poco distante c’è un’altra discarica che viene attraversata ogni mattina da decine e decine di bambini che, accompagnati dalle mamme, vanno a prendere il bus scolastico presso la pensilina posta ai alti della via. In questa discarica c’è un continuo bivaccare di topi. Dall’altra parte della strada, invece, sorge una selva fatta di erbacce e persino di piante che non vengono tagliate favorendo anche qui la presenza di animali".

Asterio Tubaldi