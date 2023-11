"Hotel House, bene il commissario"

"Sono contento che il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, sia favorevole all’ipotesi di un commissario straordinario per l’Hotel House. Ma voglio ricordare che proprio il sottoscritto, in Consiglio comunale, è stato il fautore della commissione speciale sul palazzone multietnico. Non a caso, avevo già suggerito di nominare un commissario per tale problematica". L’ex senatore Salvatore Piscitelli, attuale capogruppo di minoranza con "Civici per Porto Recanati", commenta così quanto emerso nell’incontro di martedì, in Prefettura, a Macerata. Alla presenza delle autorità civili e militari (tra cui il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il sindaco Andrea Michelini), è stato il sottosegretario Prisco ad avanzare l’ipotesi di una figura per risolvere i problemi del palazzone portorecanatese, sul modello di Caivano. "Noi di ‘Civici per Porto Recanati’ apprendiamo la notizia con soddisfazione e siamo contenti di questa soluzione – osserva Piscitelli –, che tra l’altro avevamo condiviso. In tal modo si potranno affrontare le difficoltà ormai quotidiane dell’Hotel House, con spirito di collaborazione. E sottolineo che dopo aver proposto la creazione della commissione speciale per il maxi condominio, nella seconda seduta avevo lanciato l’idea di nominare un commissario straordinario – aggiunge l’ex senatore -. In quell’occasione, il gruppo di minoranza Centrodestra Unito si era espresso contro, invece qualcuno dal ministero mi ha dato ragione. Ora chiedo al sindaco Andrea Michelini di convocare per la prossima seduta la senatrice portorecanatese Elena Leonardi, per renderci edotti di cosa si farà". Oltre a ciò, Piscitelli interviene in merito ai problemi sorti in città a causa del divieto di accesso per i mezzi pesanti (sopra le 7,5 tonnellate) sul ponte di Scossicci: "Non è possibile che i ragazzi delle scuole superiori prendano il bus nella rotatoria di via Del Sole, quella strada è buia e pericolosa. E sul ponte non ci sono i marciapiedi. Il sindaco deve far spostare la fermata in piazza Kronberg e organizzare (con Contram) un bus navetta che riporti gli alunni a Scossicci".