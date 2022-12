Hotel House, blitz della polizia Fermati per droga due tunisini

Blitz ieri pomeriggio da parte della polizia di Stato all’Hotel House, il maxi condominio multietnico situato nella zona sud di Porto Recanati, dove sono stati effettuati perquisizioni e controlli per quasi tre ore. Alla fine, sono stati fermati due magrebini, che sarebbero stati trovati con della droga all’interno di una abitazione. L’operazione degli agenti è cominciata intorno alle 16, quando hanno passato al setaccio l’intero palazzone, con l’ausilio dei cani antidroga. Tant’è che sono stati ispezionati diversi appartamenti e corridoi, e anche il piazzale del condominio. Nel farlo, hanno quindi identificato le persone che transitavano lungo lo stabile. In particolare, i poliziotti si sono introdotti in un’abitazione al primo piano, nel quale hanno trovato due tunisini sui quarant’anni, che sarebbero già noti alle forze dell’ordine per reati legati al mondo delle sostanze stupefacenti. Da indiscrezioni, la polizia avrebbe in breve rinvenuto, nascosto dentro all’appartamento, un quantitativo di cocaina. Per tale motivo, entrambi sono stati ammanettati e portati via dagli agenti. Ora per loro sono in dirittura d’arrivo dei provvedimenti, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. I controlli delle forze dell’ordine sono poi proseguiti fino alle 18.30.

g. g.