Hotel House, minoranza pronta all’interrogazione "Lo stabile ha i requisiti di agibilità e sicurezza?"

"Lo stabile oggi ha i requisiti di agibilità e sicurezza? Protocolleremo un’interrogazione, per capire su 490 unità abitative quante siano effettivamente in regola con Imu e Tari". Lo afferma il gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, che torna sulla questione Hotel House dopo la recente emergenza all’impianto fognario. "Se analizziamo il problema – dice il gruppo di minoranza –, l’anno scorso abbiamo assistito a dichiarazioni contrastanti tra il sindaco (che asseriva che la problematica non riguarda il Comune) e il suo assessore ai Lavori pubblici che invece ha dichiarato che se il problema diventa una questione di interesse pubblico (inquinamento ambientale), allora il Comune è obbligato a intervenire. Chi dei due ha ragione? Ma è eticamente corretto seguitare a ‘dirottare’ risorse economiche verso uno stabile per il quale non c’è interesse a tutelarlo e preservarlo neppure da molti degli stessi proprietari? A maggio 2022, lo stesso amministratore del condominio si è lamentato perché era riuscito a riscuotere solo 40-50mila euro di quote condominiali, pari a un 13% di quanto effettivamente dovuto dai proprietari dei vari appartamenti presenti nello stabile. Continuare a ‘buttare’ via i soldi dei cittadini per una situazione che nel corso degli anni non è cambiata non ha più senso".