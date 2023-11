"Hotel House, pensiamo ai minori che ci vivono"

"L’Hotel House non è Caivano", sottolinea forte il Centrodestra Unito di Porto Recanati che invita il sindaco e la Giunta a "percorrere ogni strada per affrontare il problema nella legalità, soprattutto nel rispetto dei tantissimi minori che saranno i cittadini di domani. La gestione condominiale dell’Hotel House deve essere concreta e coraggiosa e nel rispetto della legge e di chi vi abita, soprattutto dei tanti minori".

Nel palazzo convivono 1.275 residenti (quindi pari al 10 % della popolazione cittadina) di cui 892 extracomunitari appartenenti a 15 etnie diverse e molti degli altri italiani o divenuti tali. "Questa peculiarità – sottolinea il gruppo politico – non ha mai rappresentato un problema sotto il profilo della convivenza né nel palazzo né tantomeno nella città che convive da decenni con questa realtà, ma nulla a che vedere con la vicenda del paese campano. Abbiamo più volte proposto al sindaco di richiedere alle forze dell’ordine di intensificare i controlli sotto il profilo della sicurezza, considerando anche il particolare momento internazionale che si sta vivendo, ed avevamo contestato la precedente richiesta di un commissario che non ci sembra attuabile in un condominio privato".

Il centrodestra ribadisce con forza che deve essere proprio "l’amministratore identificato dal Tribunale a prendere in mano la situazione sotto il profilo del degrado interno al palazzo e provvedere ad effettuare un incisivo intervento sulle condizioni del palazzone. È altrettanto vero che è ora che l’amministrazione intervenga in modo sostanziale sui collegamenti fognari esterni al palazzo anche se è indubbio che lo sforzo maggiore deve essere fatto dal condominio che è e resta privato a tutti gli effetti".

In ultimo si rilancia anche l’ipotesi, "che forse può essere ancora percorsa se ce ne fosse la volontà e la capacità, di un villaggio alternativo al palazzo da far sorgere nell’area adiacente".

Infine, non manca neanche la critica di aver inferto un "altro durissimo colpo all’immagine della nostra città, che ha nel turismo il volano della propria economia, con l’aver avvicinato la realtà dell’Hotel House a situazioni di altre realtà territoriali che definire incresciose è un eufemismo e che nulla hanno a che vedere con noi".

Antonio Tubaldi