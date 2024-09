Hotel House, riparate le tubature

"Stamattina (ieri;ndr) l’idraulico ha aggiustato la tubatura al quinto piano e finalmente tutto il palazzone è tornato con la fornitura d’acqua potabile, e anzi non è più necessaria l’autobotte. Purtroppo, nell’ultimo anno ci sono stati continui guasti dell’impianto idrico e ora sto provvedendo con una serie di interventi di manutenzione". Così l’avvocato Enrica Fedeli, amministratore giudiziario dell’Hotel House di Porto Recanati, fa sapere che è rientrata l’ennesima emergenza idrica scoppiata lo scorso weekend all’Hotel House.

I problemi erano iniziati domenica, quando si era verificata la rottura di un tubo dell’impianto idrico condominiale che aveva così generato l’allegamento del quinto piano. Per questo motivo metà del palazzone multietnico era rimasto senza acqua, perché era stata disattivata la pompa idrica utilizzata per rifornire gli appartamenti situati tra il primo e il settimo piano. Tanto è vero che il Comune era stato avvisato della situazione e aveva fatto intervenire l’autobotte della Protezione civile regionale. "Ormai queste situazioni di emergenza sono diventate ordinaria amministrazione – afferma l’avvocato Fedeli –. Il condominio ha degli impianti molto vecchi e infatti si sono susseguiti parecchi guasti. Ma sono mesi che sto facendo eseguire diversi lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza". L’amministratrice giudiziaria dell’Hotel House entra poi nello specifico. "Ad esempio – riprende Fedeli –, entrambe le pompe idriche del palazzone sono state cambiate e abbiamo pure inserito nel pozzo un sistema di spegnimento automatico, che si attiva quando la cisterna dell’acqua è vuota. Ed è stato un intervento molto utile per evitare altri guasti al sistema idrico, in quanto il pozzo è rimasto a secco per lunga parte dell’estate. E i motivi sono stati la siccità e le poche piogge – osserva – oltre a un aumento esponenziale di chi vive all’Hotel House: diversi stranieri si sono appoggiati a casa di connazionali per lavorare durante la stagione estiva sulla costa". Ovviamente lei non nasconde anche qualche difficoltà, soprattutto per via dei diversi inquilini che non pagano le quote condominiali. "La percentuale di morosità è ancora altissima – conclude Fedeli – ed è difficile agire con i pochi soldi a disposizione. E a oggi il mio lavoro rimane lungo e impegnativo. Ma gli interventi per risanare l’impianto idrico continueranno nei prossimi mesi".