Hotel House: scatta il sequestro per due auto

Due auto sono state sequestrate nel piazzale dell’Hotel House perché risultavano senza assicurazione, così come sono stati successivamente ritirati cinque libretti di circolazione. E’ questo l’esito dei controlli eseguiti mercoledì pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Civitanova (guidati dal capitano Angelo Chiantese), insieme ai colleghi della locale stazione, nel condominio multietnico di Porto Recanati. Il tutto era finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio, i militari dell’Arma hanno passato al setaccio la struttura, concentrandosi con numerose perquisizioni nei confronti dei cittadini stranieri, domiciliati nel palazzone, ma colpiti da provvedimenti di cattura e da tempo irreperibili. Ma, alla fine, le ricerche hanno dato esito negativo ed è probabile che loro abbiano ormai abbandonato il territorio comunale e, forse, anche quello nazionale. Allo stesso tempo, i carabinieri hanno controllato ben 33 persone che circolavano nel condominio, diversi dei quali extracomunitari e con precedenti penali. E soprattutto sono stati fatti accertamenti su una ventina di veicoli. Tant’è che i militari dell’Arma hanno elevato svariate multe per violazioni al Codice della strada, per un totale di 3.200 euro. Non solo: è venuto fuori che due macchine erano prive di copertura assicurativa e perciò sono finite sotto sequestro. Inoltre, i carabinieri hanno ritirato cinque documenti di circolazione, in quanto non più validi. L’attività dell’altro giorno si inserisce in una serie di controlli serrati e mirati, che da sempre l’Arma esegue all’Hotel House di Porto Recanati. E questo non solo con scopi repressivi, ma anche per dimostrare vicinanza ai cittadini della zona rivierasca e ripristinare la legalità nel noto stabile multietnico, come d’intesa con la Prefettura di Macerata e le altre forze dell’ordine che fanno parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

g. g.