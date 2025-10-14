Hotel House senza amministratore. Fedeli lascia il maxi condominio

Entro la fine anno, l’avvocatessa Enrica Fedeli rassegnerà al tribunale di Macerata le proprie dimissioni da amministratrice giudiziaria del maxi condominio Hotel House di Porto Recanati. Un primo annuncio è arrivato nei giorni scorsi davanti ai residenti del palazzone multietnico, durante l’assemblea condominiale. "Lascerò per motivi personali – spiega Fedeli –. Qualche giorno fa ho voluto far presente ai condomini la mia intenzione di concludere il mio mandato. Ancora la mia decisione non è stata ufficializzata. Ma prima della fine del 2025 farò il passaggio formale e presenterò le mie dimissioni al tribunale di Macerata, visto che la nomina da amministratore giudiziario non ha una scadenza né un termine per il rinnovo. E anzi, l’incarico va avanti finché il condominio non riesce autonomamente ad approvarne un altro tramite l’assemblea, ma non c’erano i numeri per discuterne. Allo stesso tempo – aggiunge ancora - sono consapevole di aver fatto forse più del possibile nei miei due anni di mandato. Innanzitutto sono stati effettuati degli importanti lavori per riparare le fognature in modo da non far più sversare le acque nere dell’Hotel House sul laghetto Volpini, un grosso problema che andava avanti da anni".

Sempre Fedeli sottolinea che sono stati attuati tanti altri interventi nel maxi condominio. "Sono state svolte delle riparazioni pure nel seminterrato, dato che sul retro del piazzale c’erano dei tubi sfondati e per questo sono state rifatte le linee fognarie – riprende -. Non è poco, se consideriamo le risorse economiche per nulla ingenti che avevo a disposizione. Intanto, prima di dimettermi, ci sono delle cose da portare a termine. Ad esempio, bisogna sistemare i locali dei garage sotterranei per evitare che si allaghino di nuovo. Inoltre, quest’anno ho voluto mettere in atto un’azione di recupero crediti attivando decreti ingiuntivi e pignoramenti, perché non tutti erano motivati a pagare regolarmente la quota condominiale. Mi piace poi ricordare che tra marzo e aprile c’è stata un’intensa attività di censimento di tutti residenti del palazzone, sotto il coordinamento di Prefettura, Questura e Comune". Infine, l’amministratrice Fedeli di non fa mancare una sua riflessione sulla situazione dell’Hotel House: "I condomini devono cambiare mentalità, altrimenti non ci sarà mai un cambio di passo. Sono stati due anni di continue emergenze, tra allagamenti, guasti fognari e incendi".