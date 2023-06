"Hotel House, serve l’amministratore"

di Giorgio Giannaccini

Ancora dei problemi fognari si sono registrati all’Hotel House di Porto Recanati, e proprio ciò ha generato il duro attacco dell’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, per la mancata nomina del nuovo amministratore di condominio. E così, dall’opposizione, qualcuno ha suggerito di istituire una commissione speciale su tale problematica. E’ quanto emerso nel Consiglio comunale che si è svolto lunedì pomeriggio.

Durante la seduta, l’assessore al Bilancio Loredana Zoppi ha illustrato che il Comune ha speso 7.680 euro, come debito fuori dal bilancio, "per i guasti avvenuti il 12 maggio al sistema fognario e alle pompe idrauliche dell’Hotel House con conseguenti sversamenti di liquami. Perciò, abbiamo agito con lavori di somma urgenza, per motivi di sicurezza e igiene pubblica". Subito dopo, l’assessore Riccetti ha spiegato che in questi giorni "si è nuovamente otturata la fogna di via Salvo D’Acquisto e il Comune ha dovuto spendere 829 euro per lo spurgo. E così dovrà fare anche la prossima volta". E allora Riccetti ha tuonato contro le istituzioni: "Sono sei mesi che il tribunale non sta provvedendo a nominare il nuovo amministratore condominiale dell’Hotel House. E’ ora che tutti gli organi competenti si assumano le proprie responsabilità, altrimenti a rimetterci è solo la comunità portorecanatese. Non si può pensare – ha rincarato la dose Riccetti - che su un’amministrazione comunale debba sempre pendere una spada di Damocle come Hotel House: abbiamo scritto più volte agli organi preposti, ma non siamo mai riusciti ad ottenere un tavolo tecnico di lavoro su questa criticità. Qui bisogna muoversi, perché quel condominio è senza soldi e non si può pensare che sia il Comune di Porto Recanati a fare da amministratore dell’Hotel House".

Quindi è arrivata la proposta di Salvatore Piscitelli, capogruppo di Civici per Porto Recanati. "Bisogna trovare tutti insieme delle soluzioni per l’Hotel House, che è il problema di Porto Recanati – ha detto Piscitelli -. Come prevede il Consiglio comunale, propongo di istituire una commissione speciale in modo da capire la possibili risoluzioni. Potremmo farne parte noi consiglieri, e chiaramente bisognerà stilare un regolamento apposito". La proposta non è dispiaciuta affatto alla maggioranza, ed è probabile che la sua costituzione possa essere discussa nel prossimo Consiglio.