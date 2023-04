"Hotel House, tavolo per risolvere i problemi"

di Giorgio Gianncccini

Dopo un giorno è rientrata l’emergenza all’Hotel House di Porto Recanati, dove da giovedì era stata staccata l’erogazione dell’acqua potabile in tutti e 480 appartamenti a causa di alcuni problemi all’impianto fognario, che rischiavano di provocare degli allagamenti nei primi piani del palazzone multietnico. Tant’è che venerdì pomeriggio il Comune di Porto Recanati aveva mandato sul posto il gruppo locale di Protezione civile e un’autobotte (con dentro acqua potabile).

Ma per fortuna, tra venerdì sera e ieri mattina, i condomini hanno presto raccolto del denaro e fatto intervenire una ditta specializzata per far spurgare i garage sotterranei. Proprio quei locali si erano allagati, perché là erano andati a finire in massa i liquami delle acque nere e c’era il rischio che risalissero verso i piani superiori. "La situazione è rientrata, in quanto i residenti hanno trovato dei soldi per far svolgere un primo intervento di spurgo nell’impianto fognario e adesso l’autobotte non è più necessaria – spiega il sindaco Andrea Michelini –. Sottolineo che come amministrazione comunale ci siamo subito attivati e venerdì pomeriggio sono andato all’Hotel House a constatare di persona la situazione, insieme ai consiglieri Gianluigi Serena, Fatou Sall e gli assessori Loredana Zoppi e Sonia Alessandrini". Allo stesso tempo, per il sindaco Michelini le criticità dell’Hotel House vanno ora risolte.

"Ho scritto a tutti gli organi sovracomunali competenti – aggiunge il primo cittadino portorecanatese –, chiedendo un incontro a breve per risolvere la situazione. Per prima cosa serve una nuova gestione del condominio, visto che da settembre l’amministratrice del palazzo, Ilaria Soricetti, si è dimessa. Mi auguro che venga nominato a stretto giro un nuovo amministratore, e che sia una figura di rilievo e competente". Ma oltre a questo, c’è anche il grosso problema delle fogne del condominio.

"E’ la quarta volta che interveniamo sempre per la stessa criticità – rincara la dose Michelini –-. Quindi, ci deve essere un impegno anche da parte dello Stato. I problemi sono noti e alla luce del sole: parliamo di un posto dove vivono 2mila persone, tra cui donne, anziani e bambini, e l’aspetto più grave è la salute pubblica. L’Astea non può intervenire perché là dentro l’acqua è erogata tramite un pozzo condominiale. Allora, in questo tavolo che sarà convocato, bisognerà concordare come intervenire nel modo più efficace".