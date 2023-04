Hotel pronti ad assumere personale "Ma nessuno risponde alle offerte"

di Lucia Gentili

Il lavoro c’è, manca il personale. E, in vista dell’estate e della stagione turistica, la carenza pesa ancora di più. Luca Giustozzi, presidente Federalberghi Confcommercio Marche, titolare del Cosmopolitan di Civitanova, di Villa Giustozzi (Parco Hotel) di Pollenza e dell’hotel Recina a Montecassiano, lancia l’allarme del settore spiegando che ristoranti, bar, strutture ricettive (ma anche altri settori) sono pronti ad assumere, ma non riescono a reperire gli addetti necessari. "Da circa un mese e mezzo – afferma – sto cercando, sul fronte Cosmopolitan, una persona al bar per gli aperitivi e un aiuto cuoco. Ho provato con annunci sui social, richieste al centro per l’impiego e al Talent Day agli Stati generali del turismo a Loreto ho allestito anche un desk per le candidature la settimana scorsa. Ma ancora niente. Eppure l’offerta è di tutto rispetto: di solito, dopo un primo contratto di tre-sei mesi a tempo pieno, se va tutto bene da entrambe le parti passiamo ad un contratto a tempo indeterminato. A Villa Giustozzi invece abbiamo bisogno di un aiuto cuoco per tutto l’anno e di una persona addetta alla segreteria per ricevimenti ed eventi. Vorrei sottolineare che l’età non è una discriminante, possiamo anche assumere persone più adulte". Secondo il presidente di Federalberghi la causa della carenza di forza lavoro sarebbe da attribuire al fatto che, sotto pandemia, con la clausura forzata a casa, diversi operatori del settore hanno apprezzato lo stile di vita del non dover lavorare nei fine settimana e nei festivi. Una serie di lavoratori è uscita dal turismo e si è riallocata in altri settori, per cui ancora oggi è difficile trovare figure quali camerieri e personale di sala, barman, aiuto cuoco, receptionist. "Io ad esempio ho perso tre persone dopo la pandemia – prosegue –. Di contro, però, va detto che stiamo riscontrando una maggiore sensibilità da parte degli istituti, in particolare quelli alberghieri, di potenziare l’alternanza scuola-lavoro. Si punta a una formazione in azienda di due-tre anni per ogni stagione, affinché il percorso di crescita porti a un inserimento diretto". Giustozzi riflette poi su disoccupazione e reddito di cittadinanza: "Ovviamente è giusto che chi ha perso il lavoro abbia un reddito di supporto, ma l’ideale sarebbe che ogni mese chi prende il contributo dimostrasse con un report che ha cercato occasioni di lavoro, che si è rimboccato le maniche ma non ha trovato per determinate cause. Questo sia per il mantenimento del diritto sia per fare in modo che i dati si incrocino con le aziende alla ricerca di determinate figure professionali".