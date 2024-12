Hotel Roma, via alla demolizione: "Parte la ricostruzione in centro"

A Camerino è partita la demolizione del condominio Arcub di piazza Garibaldi, luogo che ospitava l’hotel Roma e il cineteatro Betti. L’intervento ha un costo di 2,3 milioni di euro. "Un altro passo per restituire Camerino alla storia che merita, quella di una città dal grande passato, dal grande cuore e che sta costruendo il suo futuro – ha spiegato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli –. Inizia un grande lavoro, tanto più complesso per le interferenze tra proprietà, le preesistenze archeologiche e la contiguità con la caserma dei carabinieri. Abbiamo aumentato in cabina di coordinamento il contributo, e la ditta ha messo in campo tutti gli accorgimenti". "È anche la demolizione di un pezzo di storia di Camerino, di un importante luogo di ritrovo sia per i cittadini che per la comunità studentesca – ha dichiarato il sindaco Roberto Lucarelli –. Si tratta di uno degli interventi necessari per far partire la ricostruzione del centro storico".

Il sito ha una considerevole valenza storico-archeologica. È stata rilevata la presenza di strutture murarie perimetrali di partizione interna e di strutture interrate destinate a ospitare tombe familiari di epoca preromana (VI-V sec. a.C.), romana e tardoantica (IV sec. d.C.), nel punto in cui sorgeva la chiesa di San Michele Arcangelo.

I lavori prevedono la demolizione del condominio Arcub fino al piano della pavimentazione al livello di piazza Garibaldi, per la successiva campagna di scavi archeologici.