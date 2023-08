Howie B e Michelangelo Martin, Show dal vivo a Civitanova al Club Vela Hosteria

Howie B in scena insieme al cantautore civitanovese Michelangelo Martin. Appuntamento oggi (ore 22.30), al Club Vela Hosteria, per il live dei due artisti. Il primo, celebre produttore discografico di origini scozzesi, vanta collaborazioni con U2, Marlene Kuntz, Bjork, Elisa. Si esibirà in un dj set, mentre a cantare sarà il civitanovese Martin, classe 1997, che di recente ha pubblicato i singoli ‘Trame’ e ‘Mesopotamia’. ‘Trame’ è anche il titolo dell’album prodotto con Howie B e registrato tra Civitanova e Ia Francia, mixato a Londra e masterizzato a Bristol. "Trame – spiega Martin – é un classico pezzo romantico. Gli intrecci sono narrati anche attraverso un gioco di parole: "tra me" e appunto "trame". In ‘Mesopotamia’, c’è invece la nostalgia per un mondo e un tempo perduti". Dopo la data civitanovese, i due artisti sono attesi a Roma il prossimo settembre.

f. r.