Hub: i colori e le opere di Biondini

Oggi, alle ore 18, Hab Macerata in collaborazione con LuNa Eventi presenta un aperitivo artistico e culturale a tema “Il viaggio: tra mete e prospettive”, un tour reale e metaforico guidato dalle dott.sse Mina Sehdev e Lucia Nardi tra i colori delle opere esposte di Eugenio Biondini, artista recanatese. Sarà chiamato in causa il viaggio in ottica esistenziale e dal punto di vista letterario, ma anche artistico. Per partecipare è necessario prenotare all’Hab al 3792158311.