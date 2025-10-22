Humanities da record: "Uno spazio di riflessione"

Ha registrato oltre quattromila presenze (tra pubblico e collegamenti online), teatri sold out ed eco sui media la terza edizione del Macerata Humanities Festival, evento promosso dall’Università di Macerata e insignito della medaglia di rappresentanza del presidente della Repubblica. Al centro "La forza del dialogo" come motore di conoscenza, comprensione e trasformazione sociale. I 51 appuntamenti hanno animato la città con oltre duecento figure tra relatori, artisti, musicisti, poeti, scrittori e studiosi dall’estero e dall’Italia. Successo anche per la fiera dell’editoria Books up, con 15 case editrici universitarie italiane. Tra gli eventi simbolo, la serata con Gino Cecchettin, Barbara Poggio ed Elena Mil, sul tema del dialogo come strumento di rinascita collettiva; il premio Humanities, invece, ha registrato 70 candidature totali, divise tra poesia e narrativa da studenti delle superiori e università. E ancora, 440mila visualizzazioni su Facebook e 180mila su Instagram, con un aumento del 28% di click rispetto al 2024. "In un tempo in cui il pensiero è spesso polarizzato o strumentalizzato – ha dichiarato il rettore John McCourt – l’Università resta uno spazio autonomo di riflessione". "Il dialogo è la qualità della nostra relazione con l’altro", ha aggiunto Fabiola Falappa, direttrice del festival. Coinvolti i cinque Dipartimenti dell’ateneo, il museo della scuola Paolo e Ornella Ricca, la scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi, le biblioteche e l’Istituto Confucio, insieme a un ampio network di partner: Abamc, Ars in Fabula, Emergency, Amnesty International, Overtime Festival, Fondazione Giulia Cecchettin, Fondazione Piombini Sensini, Biblioteca Statale, Cgil e Cisl Macerata, Casa di Reclusione di Fermo, UPI - University Press Italiane, Alam e molti altri.

Martina Di Marco