Humanities Festival. Mostre, show e incontri. Il centro prende vita grazie all’Università

"Sarà più facile partecipare che non partecipare, perché saremo ovunque". Non è una minaccia ma una promessa, quella del rettore John McCourt, che con grande orgoglio presenta alla città il primo Macerata Humanities Festival: si parte mercoledì e si va avanti fino al 30 settembre. Oltre 70 gli eventi, con tanti ospiti, mostre, spettacoli, discussioni, giochi. Non solo: nasce la fiera nazionale dedicata all’editoria universitaria, "Books Up!". Come se non bastasse, nel pomeriggio del 29 si terrà, in contemporanea con altre centinaia di città, anche la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, nell’ambito del progetto Sharper. "Così apriremo il cuore di Macerata (il centro) e vi porteremo vita e movimento – le parole di McCourt –, mettiamo al centro l’idea di comunità, quella universitaria, che è la più grande della città". Tema della prima edizione è proprio "La comunità che cresce". "Il festival deve funzionare come un bel biglietto da visita – prosegue il rettore –. È stato organizzato da tutti i dipartimenti dell’ateneo che hanno lavorato insieme, una grande prova di coesione".

La città si animerà con aperitivi tematici, programmi radiofonici, installazioni digitali interattive, concerti. Tra i protagonisti, Silvia Ballestra, candidata al Premio Strega 2023, sarà ospite il primo giorno e parlerà di Joyce Lussu, partigiana, poetessa e scrittrice. Il 28 sarà la volta di John Hooper, giornalista e scrittore britannico (autore di ‘The italians’). Sabato 30 toccherà a Marco Filograsso, in arte Savyultras90, gamer e streamer professionista, per capire la comunità dei giochi online. Sul fronte mostre, ecco giovedì la personale "Fotografia Umanista" di Paolo Cudini, poi venerdì inaugurazione di "Attilio Ascarelli, dalle Fosse Ardeatine al Dna" (fino al 7 ottobre). Mercoledì sarà la volta di Cesare Catà, filosofo e performer, che al teatro della Filarmonica dialogherà con il rettore, mentre il 28 il Lauro Rossi accoglierà gli Utah, giovane band marchigiana vincitrice del premio del pubblico alle audizioni di Musicultura. Venerdì, per la Notte dei ricercatori, arriva Serena Dandini, conduttrice, scrittrice e autrice televisiva, che dialogherà sulla questione di genere. Sabato in teatro il concerto a cura di Appassionata con il Quartetto Goldberg. Per la Notte dei ricercatori, con incontri, show e laboratori per adulti e bambini, Unimc per il sesto anno partecipa tramite il progetto Sharper, la cui referente è la prof Fabiola Falappa.

"Un’attenzione particolare sarà dedicata alle questioni di genere e sostenibilità – spiega –, poi ci sarà la possibilità di confrontarsi con l’intelligenza artificiale. Tante anche le esperienze per bambini. Unimc parteciperà alla maratona online Sharper collegandosi con una diretta dall’Albania con il professor Perna in missione archeologica". Motivo di orgoglio la fiera dell’editoria universitaria al Casb il 27 e il 28: "Così si approfondisce il dialogo tra le University Press e allo stesso tempo si incontrano la società accademica e la società civile – spiega Simona Antolini, presidente Eum –. Avremo 14 case editrici e sarà l’occasione per creare progetti di co-edizione". In giro per il centro ci saranno stand divulgativi. Ospiti Vittorio Emanuele Parsi e Gianna Fregonara, giovedì gioco di divulgazione scientifica su Dante Alighieri aperto a tutti. Ha portato i saluti del Comune l’assessore Katiuscia Cassetta. Il festival, che ha il patrocinio di Regione e Comune, è reso possibile anche grazie al contributo di Bper Banca (presente Domenico Luciani), Cucine Lube e Simonelli Group (presente Maurizio Giuli). "Speriamo sia l’inizio di un rapporto durevole – l’auspicio di McCourt –, ci serve molto sostegno per far crescere il festival". Programma su www.unimc.itmhf.