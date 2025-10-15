"Humanities", oggi Cecchettin in Filarmonica

Medaglia del presidente della Repubblica al Macerata Humanities Festival, a conferma del suo ruolo nel promuovere dialogo, cultura e confronto tra generazioni. Oggi incontri, mostre, workshop e spettacoli animeranno la città, tra cui gli interventi di Gino Cecchettin e della musicista Elena Mil, vincitrice di Musicultura 2025, questa sera al teatro della Filarmonica. Al Casb – sala Sbriccoli, fino a domani, spazio alla fiera "Books UP! – I libri delle University Press". Dalle 12 la mostra "Scrittori in dialogo", che racconta i traduttori come mediatori culturali; poi "La forza del dialogo. Percorsi di lettura", bibliografia interdisciplinare sul confronto tra linguistica, pedagogia, filosofia, storia, diritto, economia e scienze sociali, e l’Expo Libri. Alle 17.30 la tavola rotonda "Libri in conversazione: le parole per dialogare", moderata dal giornalista Vincenzo Varagona. La giornata offre inoltre approfondimenti proposti dai cinque Dipartimenti universitari: laboratori sull’educazione ai diritti umani al Museo della Scuola Paolo e Ornella Ricca, e il workshop per docenti "Materializzazione concettuale" al Polo Pantaleoni. Nel pomeriggio, le ricerche Prin 2022 sulle tregue belliche durante il medioevo, il dibattito interdisciplinare su intelligenza artificiale, etica e diritto e la presentazione del volume "Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza"; ancora, mostra e talk Meru Tales dell’artista kenyota Anne Mwiti e la tavola rotonda promossa dall’Alam sull’opera di Giuseppe Tucci. Si continua alle 18 al teatro della Filarmonica con la Compagnia Raccontar con Arte in "Il Critone di Platone"; alle 21.15 "Trasformare il dolore per rinnovare la vita", dialogo tra il rettore John McCourt, Gino Cecchettin e Barbara Poggio, con intermezzi musicali di Elena Mil. Programma su www.unimc.it/mhf.