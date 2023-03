"Huub Pistor, chiediamo solo giustizia"

A quattro anni dalla morte, non è chiuso il caso dell’omicidio stradale che ha interrotto la vita di Huub Pistoor, olandese, da molti anni residente nelle Marche e conosciuto anche in città: ingegnere elettronico a Jesi, era accompagnatore di alpinismo giovanile del Cai e socio della Scuola popolare di filosofia di Macerata. Pistoor (nella foto) venne travolto vicino Jesi da un rimorchio sganciatosi da un camion. La magistratura ha accusato dell’incidente solo il camionista e non anche la società proprietaria del mezzo, che era molto usurato e tuttavia aveva superato le revisioni. Per questo i familiari di Pistor si sono rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha accolto il loro ricorso: lo Stato italiano dovrà dare spiegazioni riguardo al sistema delle revisioni dei mezzi pesanti, e anche sull’archiviazione delle accuse. La famiglia si augura che la giustizia negata in Italia possa essere garantita in sede europea a chi si sentiva profondamente cittadino europeo.

"Una prima tappa importante – commenta la compagna Gioia Bucarelli –, una vittoria collettiva di cittadini, associazioni, familiari di vittime, persone che credono nel cambiamento, in una strada senza violenza. Era ciò che auspicavamo per onorare le tante vite perse sulle strade, per sollecitare impegno, attenzione alla prevenzione, rispetto e giustizia per tutte le vittime". Nei giorni scorsi Gioia Bucarelli ha anche partecipato al flash mob "Strisce pedonali umane".

re. ma.