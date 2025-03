I 101 anni della maestra Lavinia. Festa grande con gli ex alunni

Circondata dall’affetto dei familiari e dei tanti ex alunni che, per lei, erano stati cari come dei figli, festeggia oggi i 101 la maestra maceratese Lavinia Salustri. Accanto a lei saranno gli ex bambini che nel 1963 si ritrovarono nella scuola Monocchia di Recanati, in località Saletta, dove la maestra Salustri prestò servizio per alcuni anni. Da lì poi si spostò in altre scuole della provincia e anche a Macerata, dove insegnò alla De Amicis quando ormai era quasi al termine della sua carriera. "Ha saputo aiutare a crescere e a sbocciare tutti noi bambini", la ricordano con affetto gli ex alunni di Recanati, che undici anni fa si ritrovarono per farle una sorpresa nella sua casa alle Vergini, accolti con affetto dall’insegnante che all’epoca, come ancora oggi, era lucidissima e ricordava perfettamente i loro nomi e volti.