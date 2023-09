I 125 anni del Banco Marchigiano. Serata speciale con Brignano

"125 anni non si festeggiano tutti i giorni. Per questo abbiamo voluto dedicare una serata ai nostri soci, in una location meravigliosa". Così Massimo Tombolini, dg del Banco Marchigiano, al termine della serata di sabato in cui l’istituto di credito con sede a Civitanova ha celebrato l’anniversario. L’appuntamento allo Sferisterio con ospite Enrico Brignano ha visto la partecipazione di 2.400 persone. "Abbiamo festeggiato la storia di questo istituto di credito fortemente identitario per il territorio e che ha sempre saputo coniugare innovazione e appartenenza alla comunità", dice il presidente, Sandro Palombini. "Abbiamo festeggiato un compleanno così speciale con orgoglio e con tutti gli onori del caso – dice Marco Bindelli, ad del Banco per i rapporti con il mondo delle Bcc –. Intendiamo continuare a fornire supporto al territorio". La serata è stata caratterizzata anche dalle donazioni dei soci e l’importo raccolto, raddoppiato dalla Banca per un importo finale di 25 mila euro, è stato devoluto in beneficenza alle associazioni "Il Baule dei Sogni" e "Brucaliffo", aderenti alla Federazione Nazionale Clown Dottori. Con il ricavato della serata verranno realizzati corsi per la formazione professionale di "Clown Dottori". Condotta da Fabio Ambrosini, la serata ha avuto come protagonista Enrico Brignano, che ha regalato uno spettacolo di grandi risate a tutti i presenti.