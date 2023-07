"I 195mila euro vinti da una sola giocata"

di Antonio Tubaldi

Centrato a Recanati, come abbiamo riportato ieri, un "5" al Superenalotto nella tabaccheria di Alessandro Menghini in via Enrico Mattei per un totale di 195mila euro. Il fortunato (o la fortunata, chissà?) cliente è stato l’unico in tutta Italia ad azzeccare cinque numeri su sei nell’estrazione di martedì 11 luglio, con una giocata a quota singola, aggiudicandosi il cospicuo premio. La "dea bendata" colpisce ancora a Recanati e di nuovo nella stessa tabaccheria dove, nel luglio di un anno fa, in tre giorni erano stati vinti 50.000 euro al Superenalotto, 18.000 al Lotto e 10.000 in un Gratta&Vinci, per un totale di 78.000 euro. "Non è la prima volta che viene centrato un "5" qui da noi – commenta Menghini, titolare della tabaccheria –. A volte capita che i clienti nemmeno le controllino le schedine, perciò, magari, potrei essere io ad avere il piacere di regalare questa gioia al fortunato o alla fortunata, quando ricapiterà in tabaccheria". In 19 anni di attività la tabaccheria Menghini è stata una delle più prolifiche in quanto a vincite importanti. Il titolare Alessandro, aiutato dai suoi dipendenti Jessica Storani e Luca Calcabrini e supportato dalla moglie Alessandra Pettinari, racconta che, nel corso degli anni, sono stati parecchi gli avvenimenti degni di nota. "In passato mi capitò addirittura che un cliente lasciasse le giocate sul bancone, dimenticandosele, per poi scoprire di aver vinto una bella somma. Le misi da parte e quando scoprì di aver vinto decise di regalarci una piccola parte del premio. Lui è l’unico dei fortunati di cui conosco l’identità, gli altri, in genere, preferiscono mantenere l’anonimato". Il premio più ambito del Superenalotto, il "6", rimane, invece, ancora da centrare ed il Jackpot, ad oggi, ammonta a 25,3 milioni di euro. Le occasioni per provare a vincerlo non mancano di certo: dal 7 luglio, infatti, fino al 29 dicembre, le estrazioni settimanali sono salite da tre a quattro per supportare le popolazioni colpite dall’alluvione lo scorso maggio in Emilia-Romagna. A quelle del martedì, giovedì e sabato si è aggiunta, infatti, anche quella del venerdì sera. Le giocate sono aperte e chissà che non sia Recanati, la città della cultura, ad essere toccata dalla super vincita milionaria aggiungendo l’attrazione culturale e della poesia a quella della fortuna.