I 30 anni del Sermit a Tolentino: incontro per ricordare Carlo Urbani

Il Sermit, Servizio missionario Tolentino, festeggia trent’anni di volontariato. Tra le varie iniziative promosse per festeggiare questo importante anniversario, c’è l’incontro di domani, alle 21 al Politeama, con il giornalista Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana), che racconterà "L’eredità di Carlo Urbani". Interverranno il sindaco Mauro Sclavi, il priore della Provincia Agostiniana d’Italia, padre Giustino Casciano e Andrea Mosca. Nel libro Varagona racconta Urbani attraverso le parole di coloro che lo hanno conosciuto: "Non ci stancheremo mai di raccontare la figura del medico di Castelplanio perché è incredibile vedere come gli occhi dei ragazzi si illuminano, si riempiano di energia quando entrano in contatto con la sua testimonianza. Sono attratti dall’esempio di un uomo che ha avuto il coraggio di inseguire i suoi sogni".