"I 34 appartamenti in via Marchetti pronti entro fine anno"

"Entro la fine dell’anno contiamo di completare i 34 appartamenti di edilizia popolare in via Marchetti, entro il prossimo gli altri 20 in città". Così il presidente di Erap (Ente regionale per l’abitazione pubblica, ndr) Saturnino Di Ruscio, ieri mattina a palazzo Sforza, mentre era in atto la consegna delle chiavi dei tredici alloggi alle famiglie civitanovesi. L’ex sindaco di Fermo e il direttore dello stesso ente Daniele Staffolani hanno fatto chiarezza sul destino di alcuni complessi, quali l’ex vetreria di via Volta, i due edifici in via Trenta giugno e il nuovo complesso in via Marchetti. "Si provvederà – ha spiegato Staffolani – con la demolizione e la ricostruzione di due edifici a Civitanova Alta, per un totale di dodici alloggi per un finanziamento di 3 milioni e 217 mila euro". La situazione di questi due stabili, situati in via Trenta giugno, è stata più volte denunciata in passato sulle colonne di questo giornale, per via dell’incuria e dei disagi provocati ai residenti delle abitazioni limitrofe. Ora si spera in una pagina nuova. "Il secondo – prosegue Staffolani – prevede la ristrutturazione del fabbricato dell’ex Vetreria, in via Volta: in questo caso parliamo di sei alloggi per un finanziamento di un milione e 130mila euro".

fr. ros.