I 35 anni del Consiglio comunale dei ragazzi: messaggio di Mattarella

Hanno preso il via i preparativi per le celebrazioni del 35° anniversario del primo Consiglio comunale dei ragazzi, programmate per l’8

e 9 maggio all’auditorium San Francesco. Il Coordinamento nazionale dei consigli comunali dei ragazzi ha così scelto di tornare nella città che per prima mise in pratica il format. Arriveranno delegazioni da tutta Italia e non solo, visto che sarà presente anche una della città francese di Schiltigheim, prima città transalpina a fare questa esperienza già nel 1979. I lavori saranno divisi in due parti. La prima, vedrà, dopo i saluti del sindaco Andrea Staffolani, della dirigente dell’istituto comprensivo "Via Piave" Arianna Simonetti e del coordinatore nazionale dei consigli comunali dei ragazzi Giuseppe Adernò, il racconto di Aurelien Nicoletti sull’esperienza francese del format e le testimonianze portate da alcuni ragazzi sindaci provenienti dal resto d’Italia. La seconda parte sarà caratterizzata dal convegno "Educazione alla cittadinanza italiana ed europea": parteciperanno il presidente della Regione Acquaroli, il prefetto Isabella Fusiello, il sindaco di Schiltigheim Danielle Dambach, Nazzareno Navisse, che ebbe l’intuizione nell’89 di creare il primo consiglio comunale dei ragazzi a Morrovalle, e Alessandra Vittorini, vedova del già presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Atteso inoltre un videomessaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

d. p.