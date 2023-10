I 45 anni dell'Ant a Civitanova: appuntamento per grandi e bimbi da Cinciallegra

Oggi la sezione dell’ Associazione nazionale tumori (Ant), presieduta da Fiorenza Paffetti Perugini, fa 45 anni e la ricorrenza merita un particolare riconoscimento. La celebrazione avverrà nel parco della Cinciallegra e la cosa equivale ad un aperto invito a famiglie e bambini per trascorrere la giornata in sicurezza fra giochi e divertimento. A chiuderla, una ricca lotteria il cui ricavato va all’associazione. Il bel tempo e una temperatura mite fuori stagione favoriscono l’evento e offrono buoni motivi per essere presenti. La ricorrenza sarà allietata da iniziative decisamente singolari. A stuzzicare l’interesse dei bambini, infatti, ci saranno i pony che la ’Cavalli delle fonti’ metterà a disposizione di tutti. E poi i cani. Oggi sembra essere anche la loro giornata. Al Varco sul mare, infatti, potranno sfilare sul palco nella fiducia che qualcuno li adotti e li strappi ad un freddo canile; al Cinciallegra, invece, Elisa, del Centro Cinofilo ’Qua la zampa’, spiegherà quali attenzioni avere per il loro benessere, come condurli e capirne le emozioni, come gestirli in casa e fuori. Fra le attrazioni, occhio anche al cielo… di giorno. Giampaolo Butani, dell’Alpha Gemini, con l’ausilio di potenti telescopi, guiderà i presenti nell’ osservazione della volta celeste nonostante la luce del sole.