I 70 anni del Basket Macerata: "Vogliamo giovani con i valori"

Settanta candeline per il Basket Macerata, una festa condivisa da giocatori, allenatori e dirigenti del presente e del passato al PalaVirtus. Un incontro di gioco e passione, coronato dalla presentazione delle squadre partecipanti ai campionati femminili e maschili della società. "In tre anni è stato fatto molto per garantire l’attività sportiva – introduce Riccardo Sacchi, assessore allo sport – e continueremo a intervenire sulle strutture per renderle sempre migliori". "Fare movimento è importante", continua la consigliera provinciale Laura Sestili, per poi lasciare la parola a Fabio Romagnoli, delegato Coni nella provincia di Macerata: "Far crescere i ragazzi con i valori che lo sport insegna è la cosa più sana che possa esserci". Maurizio Biondini, vicepresidente del comitato regionale Fip Marche ed ex giocatore, ricorda: "Mi ritrovo ad essere dirigente dopo bellissimi anni da giocatore. Queste squadre partecipano ai campionati con tecnici davvero in gamba". "Prima del Covid abbiamo preso in gestione l’attività – sottolinea Cristiano Soccionovo, presidente del Basket Macerata –, ad oggi contiamo duecento iscritti. Abbiamo cercato di ridonare quello che questo sport ci ha regalato". Uno sguardo alle personalità che hanno costruito la storia cittadina del basket, nel collegamento telefonico con Damiano Cagnazzo, Giovanni Severini e Daniel Hackett. Poi è il momento dell’ex giocatore Marco Caprari: "Ricordo coloro che mi hanno aiutato a crescere e migliorare. Dico ai più giovani di seguire sempre i sogni, solo voi sapete quanto desiderate raggiungere un obiettivo". Un ritorno al nido per l’ex cestista Simone Flamini: "Per me Macerata è sempre casa. Mi rende felice vedere quante persone lavorano a questo progetto, permettendo ai ragazzi di far vivere una passione". Grande ritorno anche quello di Iwan Bisson: "A sedici anni mi sono trasferito a Teramo e lì ho iniziato a calcare i campi da basket – spiega –. È essenziale avere fortuna nell’incontrare allenatori capaci di guardare lontano, così com’è importante non demordere. ‘Mens sana in corpore sano’: continuate l’attività sportiva, nella crescita e nel rispetto dell’altro".