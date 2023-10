I 70 anni del cinema Excelsior. Serata speciale per festeggiare

È in arrivo un compleanno speciale e si preannuncia festa grande: il cinema Excelsior compie 70 anni e per l’occasione, questa sera, l’ingresso sarà gratis per tutti. In programma, alle 21.30, la proiezione del film I Vitelloni (regia di Federico Fellini), che vede protagonisti Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste, Riccardo Fellini. I festeggiamenti per il 70esimo dello storico cinema, che si trova in via Colli di Montalto (traversa di corso Cavour) proseguiranno per tutto l’anno. "Era il 3 ottobre del 1953 quando si spensero le luci e la pellicola iniziò a girare per la prima volta all’Excelsior", spiegano i volontari che gestiscono il cinema.

Dal 2011, un gruppo appassionato di giovani ha ripreso l’attività dell’Excelsior come Sala della comunità, uno spazio aperto anche a iniziative artistiche e culturali, oltre che alla proiezione settimanale di un film, il martedì. E i ragazzi ne approfittano per lanciare un appello: chiunque abbia foto, ricordi, racconti degli anni passati, può farsi avanti scrivendo a [email protected]. L’idea è di creare un archivio che abbracci il periodo degli ultimi 70 anni. "Vogliamo aprire un anno di festeggiamenti assieme alla città che in questi anni è stata protagonista della nostra storia – sottolineano i volontari –. Invitiamo tutte e tutti (stasera) alle 21.30, con un film che come noi compie 70 anni, I Vitelloni di Fellini, scelto per la sua ironia affettuosa, per la poesia un po’ sognante e perché, nonostante l’età, continua ancora a parlare di noi e a noi". L’Excelsior vanta ormai un pubblico consistente di appassionati, "fedeli" allo spettacolo del martedì: "Speriamo venga tanta gente per festeggiare con noi – le parole dei ragazzi –. Siamo ripartiti nel 2011, poi ci siamo fermati per un po’ in seguito al terremoto e dopo per il Covid. Ora abbiamo ripreso a pieno regime e per questo anno speciale abbiamo in programma molti altri eventi. Non possiamo svelare di più. Vedrete, sarà una sorpresa". Dietro le quinte del cinema, all’opera una decina di giovani, qualcuno in presenza, qualcuno a distanza, tutti maceratesi: sono Marta Bettucci, Stefano Petrucci, Veronica Bucosse, Martina Tognetti, Simone Mazzetti, Laura Foresi, Francesco Sciaratta, Benedetta Capponi, Francesco Virgili, Marco Iannini.

"Ci piacerebbe dare vita a una sorta di archivio con foto, racconti e ricordi dagli anni ‘50 a oggi, in particolare degli anni ‘60 e ‘70, quando i cinema cittadini come l’Excelsior, l’Italia, il cinema Corso, il Cairoli e il Tiffany erano punti di riferimento: erano i tempi in cui la domenica pomeriggio si usciva per andare a passeggio e al cinema. Sarebbe molto bello ritrovare le foto di quel periodo". Per l’occasione, questa sera saranno esposti i bozzetti originali del manifesto de I Vitelloni (dipinto a mano da Giuliano Nistri), a cura di Paolo Marinozzi del museo Cinema a Pennello di Montecosaro. "Partiamo con questa piccola cosa, ma ci piacerebbe continuare a collaborare con il museo di Montecosaro anche in futuro".

