I baby calciatori della Union in visita ai degenti del S. Stefano

Un’iniziativa bella e originale che, soprattutto, ha arricchito e scaldato il cuore dei partecipanti. Infatti i baby calciatori della squadra esordienti della società Union Picena di Potenza Picena, ossia quelli tra gli 11 e i 12 anni di età, si sono incontrati con i degenti dei reparti di riabilitazione estensiva dell’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza. Così tutti insieme hanno trascorso la mattinata, all’insegna della sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e della disabilità, ma anche del divertimento.

Dopo i saluti iniziali da parte del presidente della Union Picena, Maurizio Linardelli, del suo vice Serenella Carpano e del coach responsabile della squadra Gianluca Buratti, si è entrati nel vivo dell’iniziativa. I giovani calciatori sono stati contagiati dalla voglia di mettersi in gioco e dall’energia positiva manifestata dei pazienti. Vivace e motivata anche la presenza dei ragazzi degli scout di Porto Potenza. Con i tecnici Lorenzo Paparelli e Marco Nacchia, i giovani calciatori e i pazienti dell’Istituto Santo Stefano sono stati impegnati in giochi appositamente studiati per coinvolgere nella maniera adeguata i pazienti, nel rispetto delle loro difficoltà.

"Dare ai nostri ospiti la possibilità di conoscere persone nuove e vivere momenti diversi dalla quotidianità è un valore aggiunto per la loro qualità di vita – ha commentato la coordinatrice del servizio educativo Stefania Pepegna, che ha curato l’iniziativa –. Inoltre è fondamentale sensibilizzare i giovani". "Ringraziamo il Gruppo Kos e i professionisti con cui abbiamo organizzato l’iniziativa – ha aggiunto il presidente Linardelli –. Ci hanno consentito di dare ai nostri ragazzi la possibilità di entrare in contatto con la disabilità in una modalità originale, ludica ma anche riflessiva. Sono preziosi questi momenti di sensibilizzazione e crescita, che aprono loro la mente e li mettono in contatto con aspetti della vita che ancora non conoscono".

