I balneari incontrano il sindaco : "Bolkestein, serve più chiarezza"

CIVITANOVA

Bolkestein e concessioni demaniali: che cosa succederà dal primo gennaio 2024? Saranno attuate le direttive europee e saranno predisposte le evidenze pubbliche su tutto il territorio nazionale? È la domanda che si pongono i balneari, preoccupati del silenzio sceso sul problema, soprattutto è la domanda che si pongono quelli che aderiscono al Popolo Produttivo, associazione nazionale che rappresenta una decina di categorie. Chiedono chiarimenti e ieri mattina una folta delegazione si è incontrata con il sindaco Fabrizio Ciarapica. Scontato il tema dell’incontro: se ci sono novità in ordine all’applicazione delle direttive europee, quali prospettive si potrebbero aprire per la categoria dal 31 dicembre prossimo, data in cui sono stati fissati i termini per la scadenza delle concessioni demaniali e quindi si dovrebbe dare avvio delle nuove procedure per la loro riassegnazione con bando.

Un tema su cui si dibatte da anni senza che sia stata data ancora una risposta. Adesso, però, si è di fronte a un ultimatum e le preoccupazioni sono diffuse. "L’amministrazione di Civitanova si è dimostrata sempre attenta al problema e alle prevedibili conseguenze, esprimendo vicinanza alla categoria – recita un comunicato di Progetto Produttivo –, manifestando l’intento di cercare con l’associazione la strada per un esito positivo". Il sindaco ha confermato questa sua disponibilità ad affrontare insieme la situazione, ma ha confermato anche che da Roma non ci sono direttive precise. Oggi, intanto, una delegazione formata da Stefano Battistelli e Andrea Ruffini, prenderà la via della Capitale ove si incontrerà con una rappresentanza parlamentare di centrodestra. Nella speranza di ottenere notizie più puntuali e soprattutto positive.