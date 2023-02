I balneari: "La proroga? Vogliamo più certezze"

di Francesco Rossetti

Proroga di un anno per le concessioni, una soluzione che non soddisfa i diretti interessati. "Un anno in più serve a poco, vogliamo maggiori certezze". E’ il coro pressoché unanime dei balneari civitanovesi, alla notizia del rinvio (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024) delle gare per l’assegnazione delle aree dedicate agli stabilimenti sulle spiagge. Ieri, infatti, è arrivato il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato sugli emendamenti al Decreto Milleproroghe e, con esso, le prime reazioni degli operatori civitanovesi. La rappresentante di categoria Mara Petrelli auspica che l’Esecutivo "trovi un sistema per farci rimanere al nostro posto, perché – dice – le gare proprio non ci dovranno essere, altro che rinvio di un anno. Chi ci ridà indietro i soldi degli investimenti fatti, chi ci ripaga i mutui contratti durante la pandemia?", si chiede la titolare dello chalet ‘Lido cristallo’. "Le aste – aggiunge – rovineranno l’Italia, facendole fare la fine della Grecia, svenduta ai gruppi stranieri. Tuttavia, ben venga la proroga di un anno se questo tempo in più servirà ad adottare la soluzione migliore". Sul punto è concorde anche Gianni Lorenzetti. "Va bene riflettere più a lungo – ammette il gestore dello chalet ‘La Bussola’ –, ma tutta questa situazione crea instabilità psicologica. Sono demoralizzato". Meno caustico ma comunque abbastanza scettico, Marco Servidei del ‘Dune chalet’: "Ci aspettiamo qualcosa di meglio – commenta – , la Meloni ci aveva fatto determinate promesse, ora vedremo come andrà a finire. D’altronde, con i precedenti Governi è andata male e nessuno si era mosso per tutelarci, anzi. Ma al momento resto tranquillo e non mi fascio la testa prima di vedere le aste". Tra gli operatori del settore una delle preoccupazioni maggiori è quella di vedere in fumo gli investimenti realizzati. E il continuo rinvio finisce per non chiarire la questione: la Bolkestein sarà applicata oppure no? Di "stillicidio" parla infatti Marusia Ciavattini del ‘Veneziano’: "Uno deve pur sapere di che morte morirà – sbotta l’esercente – . C’è chi ha acceso prestiti fino al 2037 e il continuare così, di anno in anno, finisce per tagliare tutti gli investimenti. Posso capire – ragiona poi – chi fa riferimento al ‘suolo pubblico’, ma non certo chi allude ad un fantomatico processo di ‘democratizzazione’. Perché non mi si racconti la favola che le aste incentiveranno i più giovani: per partecipare serviranno fior di quattrini. Perciò deduco che saranno appannaggio di chi se lo potrà permettere: non esattamente un’opportunità per tutti, come la si vuol far passare".