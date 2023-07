I balneari: "Turisti calati del 30 per cento"

di Giorgio Giannaccini

Secondo gli operatori balneari c’è un netto calo di turisti a Porto Recanati, intorno al 30 per cento, e dovuto a più fattori tra cui il caro vita, il maltempo e le acque del mare che a lungo sono rimaste sporche a causa degli rifiuti portati dai fiumi Potenza e Musone. Il primo a dirlo è Carlo Pandolfi, titolare di "Bagni Carlo e Domenico" sul lungomare Lepanto.

"È una stagione strana, costellata da continui alti e bassi – osserva Pandolfi –. Sicuramente c’è poco movimento, e credo che la cosa credo sia dettata dal caro vita. Di ombrelloni giornalieri ne facciamo un paio al giorno, mentre si è registrato un piccolo aumento per quelli stagionali: dai 50 prenotati l’anno scorso siamo arrivati a 60. Come clienti abbiamo gente della zona, oltre a qualcuno proveniente da Milano, Roma e Torino. Diciamo che sono tutti clienti abituali e storici, ed è un aspetto positivo. Di contro, non si sono viste per ora facce nuove nella nostra spiaggia".

Non diversa l’opinione di Giusy Monachesi del balneare "Marinello Beach" sul lungomare Lepanto: "Io registro un calo di presenze intorno al 30 per cento. In realtà, quasi tutti gli ombrelloni stagionali in spiaggia sono stati prenotati, circa una sessantina. Però, queste persone vengono a prendere il sole solamente nel fine settimana malgrado paghino per tutta l’estate, quindi la spiaggia a occhio è più vuota. Quanto ai giornalieri – aggiunge – si lavora poco: una decina sia sabato che domenica. Di sicuro, le piogge e il mare sporco non ci hanno aiutato e la fatica fatta per ripulire il litorale, per ora, non ci sta ricompensando. Speriamo che le cose migliorino".

Anche Maria Teresa Giri di Bagni Fiore, sul lungomare Lepanto, parla di un calo di turisti. "Tra il 30 e il 40 per cento – commenta lei –. Per carità, tutti i 230 ombrelloni che ho sono stati prenotati per la stagione, tant’è che ho dovuto comprare nuovi sdrai e lettini. C’è tanta gente del posto e poi qualcuno da Perugia, Assisi e Abruzzo. Il problema vero è stato il mare sporco che ha spinto le famiglie a non venire ogni giorno – aggiunge ancora Giri –, in quanto i bambini non potevano fare il bagno. Infatti qualcuno, prima di partire in auto, mi chiamavano per sapere se il mare fosse tornato pulito. A livello di ristorazione posso dire che come cene siamo sui numeri dello scorso anno, quanto al pranzo zero assoluto".

Controcorrente Lorenzo Di Maggio, gestore del Balneare Panetti sul lungomare Primo Maggio. "A mio parere il calo non è così grosso, anche se c’è stato perché il mare era sporco e indecente – afferma –. Tuttavia, nelle ultime due settimane l’acqua è finalmente tornata di un colore decente e non piove, così si sono rivisti i turisti in spiaggia e stanno arrivando sempre più prenotazioni. Anzi rispetto agli ultimi due anni non ci sono solo italiani, ma sono venuti qua pure inglesi e tedeschi. Inoltre, si lavora di più nel fine settimana rispetto alle stagioni passate. Invece, la nota dolente riguarda i giorni da lunedì a giovedì, che sono alquanto mosci".